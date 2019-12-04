Воронеж, , 13:57 — REGNUM Воронежский фермер заплатит штраф за самозахват более 20 гектаров земли, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Ранее в Поворинском районе в ходе проверки прокуратура установила, что глава местного КФХ самовольно занял участок земли в 216 тыс. кв. м, который непосредственно прилегает к его участку. Никаких документов на занятую землю фермер предъявить не смог. В результате в отношении главы фермерского хозяйства было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Постановлением управления Росреестра по Воронежской области, рассмотревшего дело с участием представителя прокуратуры, сельскохозяйственный производитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. В настоящее время предпринимателем принимаются меры к устранению нарушений», — уточнили в прокуратуре.