Москва, 4 декабря 2019, 14:09 — REGNUM Церемония награждения победителей и лауреатов V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» прошла в Москве 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!»
V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Белинский
Алексей Белинский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«В 2019 году «Героям — быть!» отмечает первый юбилей», — отметил председатель правления ЦСП «Быть человеком» Алексей Белинский.
Лауреаты номинации «Спасательный круг»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Людмила Квасникова- победительница в номинации «От сердца к сердцу»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «От сердца к сердцу»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Спасательный круг»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Колышницын и Юрий Шешеня — победители в номинации «Спасательный круг»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Руслан Гудым — победитель в номинации «Оберегая планету»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Белинский
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Топильская
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Номинантами в 2019 году стали работники более 20 предприятий. Всего было подано 111 заявок, 18 из них — от благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Всего за 5 лет существования проекта было подано около 500 заявок, а лауреатами признаны 93 человека.

Лауреаты номинации «Оберегая планету»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ведущие церемонии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Номинации «Всегда в сердце»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Всегда в сердце»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Всегда в сердце»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Ильин — победитель в номинации «Всегда в сердце»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Быть человеком»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александра Брыкина — победительница в номинации «Быть человеком»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Андрей Цыпак — победитель в номинации «Яркий старт»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Яркий старт»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лауреаты номинации «Кулибины нашего времени»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вячеслав Бондарик — победитель в номинации «Кулибины нашего времени»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Победителей выбирали в девяти номинациях: «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности), «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения) «Вирус добра», «Команда героев», «Народные герои».

«Героям — быть!» — Всероссийский проект в области социальной ответственности. Как отмечают создатели, он посвящен простым людям и тому, как они помогают другим.