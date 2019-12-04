Москва, , 14:09 — REGNUM Церемония награждения победителей и лауреатов V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» прошла в Москве 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

V Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Алексей Белинский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2019 году «Героям — быть!» отмечает первый юбилей», — отметил председатель правления ЦСП «Быть человеком» Алексей Белинский.

Номинантами в 2019 году стали работники более 20 предприятий. Всего было подано 111 заявок, 18 из них — от благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Всего за 5 лет существования проекта было подано около 500 заявок, а лауреатами признаны 93 человека.

Победителей выбирали в девяти номинациях: «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства или научной деятельности), «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения) «Вирус добра», «Команда героев», «Народные герои».

«Героям — быть!» — Всероссийский проект в области социальной ответственности. Как отмечают создатели, он посвящен простым людям и тому, как они помогают другим.