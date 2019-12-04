Москва, , 13:35 — REGNUM В Симоновском суде Москвы 4 декабря начались слушания по иску ГУ МВД России по Москве по истребованию у организаторов несанкционированных митингов денежной компенсации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Адвокаты стороны защиты считают, что в связи с тем, что истец не может предоставить конкретные документы о дополнительных затратах ГУ МВД Москвы, понесённых во время несанкционированных митингов, эти затраты могут быть уже включены в бюджет.

«Пожарные же не знают, сколько пожаров будет. Они просто выезжают на вызов и получают начисления за сверхурочную работу», — сказал адвокат Александр Помазуев.

Также в полиции при формировании бюджета «никто же не знает, сколько митингов будет в этом году и сколько на них будет потрачено средств».

Защита отметила, что задача ГУ МВД Москвы — обеспечение правопорядка, а истец предоставил лишь отрывочные документы о переводах главка своим подразделениям без конкретных финансовых документов о дополнительных затратах.

Напомним, что организаторами несанкционированных митингов 27 июля и 3 августа считаются Александр Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов.