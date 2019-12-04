Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В столице Среднего Урала необходимо развивать систему городского метрополитена. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов, сообщает ЕАН.

Строительство метро в Екатеринбурге необходимо для решения экологических проблем, подчеркнул чиновник на совещании по реализации нацпроектов и ключевых федеральных программ в Свердловской области.

В частности, 70% вредных выбросов в городе идут от автомобилей, и строительство новых веток поможет разгрузить улицы и улучшить ситуацию с экологией в Екатеринбурге, считает полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший московский чиновник Сергей Капков призвал Екатеринбург отказаться от возведения новых линий метро. По словам Капкова, современные города предпочитают метрополитену скоростной трамвай.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший чиновник из Москвы посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро