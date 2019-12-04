Тайюань , Китай, , 13:33 — REGNUM Таможня провинции Шаньси на севере Китая арестовала двоих подозреваемых в контрабанде 173 редких ящериц, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Таможня столицы провинции, города Тайюаня получила сведения в сентябре текущего года, что некий продавец из Тайваня по фамилии Ни отправил две посылки в провинции Шаньси, который содержат редких животных, находящихся под государственный защитой.

Посылка была досмотрена таможней местного аэропорта. Внутри находилось 58 мёртвых степных варанов и игуан обыкновенных — двух видов ящериц, находящихся в Китае под национальной защитой первого и второго класса соответственно.

Позже таможня выяснила, что Ни также успел отправить 173 ящерицы таким образом своим покупателям в разных провинциях материкового Китая. Отметим, что контрабанда редких видов животных в Китае является уголовным преступлением. Многими подозреваемыми по данным делам являются молодые люди, которые покупают животных через интернет в качестве домашних питомцев.