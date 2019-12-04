Брянск, , 13:33 — REGNUM Уголовное дело в отношении второго проректора Брянского госуниверситета направлено в суд, сообщили 4 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере от студента-заочника.

По версии следствия, второй проректор по учебной работе Брянского госуниверситета имени академика И.Г. Петровского в июле и ноябре 2017 года получила взятку в общей сумме 220 тысяч рублей. Деньги ей передавали лично и через посредника. Таким образом обвиняемая гарантировала студенту-заочнику написание выпускной квалификационной работы, её гарантированную защиту и получение диплома о высшем образовании.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.