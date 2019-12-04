Иерусалим, , 14:26 — REGNUM Доклад министерства окружающей среды Израиля об изменениях климата, опубликованный для международной Конференции ООН по изменению климата, проходящей в Мадриде, создает тревожную картину будущего страны. Об этом 4 декабря пишет Jerusalem post.

Как сообщает издание, в работе форума в Мадриде принимает участие делегация Израиля, возглавляемая министром окружающей среды Ювалем Штайницем.

В докладе министерства внимание уделяется четырем тенденциям изменения климата: увеличению влажности, росту температуры, экстремальным колебаниям погоды и росту уровня мирового океана.

Также в нем дается подробный прогноз о влиянии данных тенденций изменений климата на такие факторы жизни страны как голод, наводнения, эпидемии, рост риска стихийных бедствий, рост вынужденной миграции и усиление напряженности с соседними странами

По всем вышеозначенным факторам дается неблагоприятный прогноз.

«Цель доклада заключается в том, чтобы обеспечить высокий уровень готовности со стороны израильских властей для борьбы с последствиями изменяющегося климата, реализации планов и политических мер, направленных на снижение угроз здоровью граждан, окружающей среде и экономике», — заявил представитель министерства, комментируя публикацию доклада.