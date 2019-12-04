Фергана, Узбекистан, , 13:14 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана внесло представление об отмене решения хокима (мэра) Ферганы Шухрата Ганиева, связанного с изъятием частной собственности. Об этом заявил начальник управления Минюста Адхам Турдиев, сообщает 4 декабря агентство УзА.

Отмечается, что 19 сентября глава Ферганы подписал решение об изъятии частной собственности, принадлежащая ООО Constant Trading. Данным решением также была изъята другая собственность.

Хоки Ферганы изъял имущество в пользу хокимията (администрации), объясняя свое решение тем, что объект недвижимости не использовался в течение длительного периода времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года на всенародный хашар (субботник) в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана привлекли 13 562 человек. В министерстве занятости и трудовых отношений республики сообщили, что решение областной администрации о проведении субботника является незаконным.

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