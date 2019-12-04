Кампала, , 13:25 — REGNUM Во всех начальных школах Уганды начнут преподавать язык суахили, начиная с нового учебного года в 2020 году. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение представителя министерства образования.

«Мы готовились к тому, чтобы начать преподавать этот язык, и сейчас все готово. Было проведено пилотное исследование, и предмет будет преподаваться с четвертого по седьмой классы начальной школы», — заявил на встрече руководителей административных органов в Кампале Тони Мукаса, помощник комиссара по начальному образованию.

Он сказал, что по школам страны уже распространили учебники по суахили, а учителя в течение последних четырех лет проходили специальную подготовку .

Этот шаг направлен на укрепление позиций суахили в качестве второго национального языка, поскольку он широко используется в Восточноафриканском сообществе (ВАС).

Призывая руководство школ к реализации нового постановления, Мукаса заявил, что через три года министерство может принять решение о проведении всех первичных выпускных экзаменов на языке суахили.

По информации журналистов издания, в сентябре правительство одобрило создание Угандийского национального совета по суахили, основной целью которого является внедрение суахили в качестве второго официального языка.

Язык суахили уже является национальным языком Кении и Танзании, он также широко распространен в восточной части Уганды, Бурунди, некоторых частях Руанды и восточной части ДР Конго.