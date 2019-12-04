Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 12:55 — REGNUM Совершеннолетние дети известного оренбургского священника Николая Стремского, который арестован по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь восстановить справедливость.

«Отца обвинили в самом чудовищном преступлении — растлении малолетних и даже изнасиловании. Делу придали закрытый характер, нам запрещают посещать в СИЗО батюшку, мы знаем только из газет, что несколько несовершеннолетних девочек, младших сестер семьи Стремских, якобы написали заявление на отца. Но две из них всё отрицают. Одна рассказала, что год назад, когда она находилась вне дома, в реабилитационном центре, к ней приходили люди, показали полицейские удостоверения и пытались подкупить ее взамен на показания против отца. Другая заявительница признается, что «следователь ей сказал, что папу не посадят». Мы поняли, что, воспользовавшись незрелостью подростков, кто-то целенаправленно фабрикует доказательства страшной клеветы», — говорится в письме.

Обращение также поддержали насельники и работники обители, педагоги православной гимназии при обители, прихожане обители, жители поселка Саракташ, Оренбурга и Оренбургской области, а также других регионов России. Как сообщает портал Свято-Троицкой Симеоновой обители, подписи поставили 524 человека.

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Кроме письма в интернете появилось видеообращение, где дети говорят о том, что священник тяжело болен, и условия пребывания в СИЗО для него губительны. Авторы обращения просят освободить Стремского.

Это обращение также поддержано жителями посёлка Саракташ. Они не верят в виновность Николай Стремского, считают, что священника оговорили, и просят Владимира Путина разобраться, чтобы дело расследовали объективно и правда восторжествовала. Кроме того, участники видеообращения опасаются, что без настоятеля, основавшего знаменитую обитель, храмовый комплекс придет в упадок.

Стоит отметить, что ранее (19 ноября) жители Саракташа уже обращались в приемную президента с просьбой защитить священника Стремского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Стремский был задержан в сентябре 2019 года. Его обвинили в развратных действиях, изнасиловании, неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

По данным следствия, в период с января по август 2018 года священник совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них. Николай Стремский заключен под стражу. В ноябре суд продлил меру пресечения до 12 февраля. Апелляцию защитников Стремского областной суд оставил без удовлетворения.

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