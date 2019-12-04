Тулун, Иркутская область, , 12:49 — REGNUM Прокуратура проверила работы территориальных отделов службы ветеринарии Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, выяснилось, что контролирующие органы не уделяют должного внимания состоянию скотомогильников в Тулунском районе.

«Не отслеживается исполнение внесённых предпринимателям предостережений, предписания об устранении выявленных нарушений не выдаются, меры, направленные на запрет эксплуатации объектов не принимаются», — отметили в ведомстве.

Кроме того, хозяйствующие субъекты не оборудовали специальные места для хранения и обеззараживания навоза, дезбарьеров.

В результате прокуроры подали два иска для устранения нарушений. Один из них уже удовлетворён судом, второй находится на рассмотрении. Руководителю региональной службы ветеринарии внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная прокуратура обязала очистить сельхозпредприятие земли от навоза. Работники складывали отходы непосредственно на грунт, в результате чего земля загрязнялась органическими массами, содержащими в том числе возбудителей болезней.

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