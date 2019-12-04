Красногорск, , 12:37 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора РКК «Энергия» Алексей Белобородов ответит перед правосудием по обвинению в покушении на хищение 31,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом 4 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Московской области.

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«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова», — уточнили в ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, замгендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчинённых были задержаны к августе 2018 года по подозрению в покушении на мошенничество на общую сумму не менее 31 млн рублей. 20 августа ставшие фигурантами уголовного дела сотрудники корпорации были освобождены от занимаемых должностей.

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По данным следствия, в апреле 2018 года Белобородов, привлекая своих подчинённых, совершил незаконные действия в интересах организации, с которой у ПАО «РКК «Энергия» был заключён контракт на проведение ремонтных работ на сумму 300 млн рублей. За своё содействие и покровительство злоумышленники потребовали 10% от суммы оплаты контракта, что превышало 31 млн рублей. в июле 2018 году сотрудникам ПАО «РКК «Энергия» получили часть оговорённой суммы — 965 тыс. рублей.

Добавим, что Белобородову предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления (ч. 8 ст. 204 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ).

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