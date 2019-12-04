Москва, , 12:30 — REGNUM В Москве в Гостином дворе 17 декабря состоится IV Международный благотворительный кадетский бал, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

Читайте также: В честь 75-летия Победы стартует проект «По дорогам фронтовых театров»

В министерстве уточнили, что в 2019 году бал приурочен ко Дню Героев Отечества и проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На бал приглашены лучшие воспитанники суворовских и нахимовских училищ из 65 регионов России. Всего в кадетском бале примут участие 1500 курантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 5 декабря стартует проект «По дорогам фронтовых театров». Он приурочен к 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Развитие сюжета: Путин призвал беречь правду о войне и помнить, кто «подталкивал» нацистов