Липецк, , 12:28 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего начальника регионального УФСИН, которого обвиняют в получении крупной взятки и мошенничестве в сфере страхования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый через своего заместителя получил взятку в 1,5 млн рублей от директора Усманского завода растительных масел. Взамен с заводом заключили несколько госконтрактов на поставку 500 тонн растительного масла в исправительные учреждения. Их стоимость составила более 35 миллионов рублей.

Также следователи считают, что начальник ведомства выдал полученную им в нерабочее время травму за служебную и получил за это страховку — более 200 тысяч рублей. Также из-за травмы он оформил инвалидность и пытался отсудить у работодателя компенсацию в 2,6 млн рублей, но суд не удовлетворил его иск.

Обвинения были предъявлены по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения», «Покушение на мошенничество в сфере страхования». Экс-чиновник вину не признал. Дело направлено в прокуратуру и затем будет передано в суд. Имущество обвиняемого арестовали.