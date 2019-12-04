Одинцово, Московская область, , 12:30 — REGNUM В Московской области сдали в эксплуатацию газопровод в деревне Чапаевка (Одинцовский горокруг). Общая протяженность новых сетей составила 13 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлгаза.

Работы велись в рамках региональной программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Как заявил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков, работы в Чапаевке продолжались семь месяцев. Газопровод позвллит подключить в газу 372 частных дома. На текущий момент договоры на присоединение заключили более половины жителей.