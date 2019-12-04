Москва, , 12:23 — REGNUM На станции «Славянский мир» Коммунарской линии московского метро начался монтаж тоннелепроходческого комплекса для проходки первого перегонного тоннеля. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.

Как отмечается в сообщении, строительство станции «Славянский мир» Коммунарской линии ведется с внешней стороны МКАД, вдоль 42-го километра. Сейчас идет процесс прокладки тоннеля между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева».

«На строительной площадке станции сейчас возводятся ограждающие конструкции, производится выемка грунта из котлована», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

Пресс-служба также отметила, что Коммунарскую линию метро проложат от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Длина линии составит почти 40 километров, на ней разместятся 16 станций метро. Линия будет связана пересадками с тремя другими ветками подземки столицы, а также с Московским центральным кольцом (МЦК). Сейчас ведется строительство первого участка от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки». Ввод этой части линии намечен на 2023 год.