Москва, , 12:16 — REGNUM Закон о профилактике семейно-бытового насилия, проект которого в конце ноября представил на обсуждение Совет Федерации, фактически направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам законодательства. Такое мнение высказали в Русской православной церкви.

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Как отмечено в заявлении патриаршей комиссии по делам семьи, законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым, сообщает «Интерфакс».

"Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее», — говорится в заявлении.

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Так, по мнению церкви, в силу неопределённости норм законопроекта под определение «семейно-бытовое насилие» может попасть практически любое человеческое действие, и каждый сможет воспользоваться этой системой против своих близких. Кроме того, законопроект создаёт новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей.

«Очевидно, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» неприемлем как с правовой, так и с концептуальной точки зрения. Патриаршая комиссия просит законодателей отказаться от его рассмотрения и принятия», — подчёркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Совет Федерации предложил для общественного обсуждения закон о семейно-бытовом насилии. Документ вызывает недоумение у многих экспертов, которые полагают, что закон направлен на разрушение семьи. Причём сами авторы закона не способны или не хотят по-человечески ответить людям на поставленные ими вопросы, что наглядно показала полемика между телеведущим Владимиром Соловьёвым и одним из сторонников закона на высшем законодательном уровне.

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По мнению юристов, представленный законопроект является юридически несостоятельным, нарушает конституционные права граждан, игнорирует основные начала уголовного и административного права, противоречит принципам семейного права. Кроме того, эксперты отметили его коррупциогенный характер, а также создаваемые предпосылки для разрушения института семьи, что в итоге приведёт к обострению социальных противоречий и дестабилизации общества.

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