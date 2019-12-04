Тбилиси, , 12:26 — REGNUM Сложные погодные условия стали причиной введения ограничений на движение транспорта по дорогам в высокогорном районе Сванетия. Данное объявление 4 декабря распространил департамент автодорог Минрегионразвития Грузии.

В сообщении говорится, что на трассу Зугдиди — Джвари — Местиа — Ласдили из-за обильного снегопада и опасности схода лавин запрещено выезжать грузовикам с прицепом или полуприцепом.

Движение данных автомобилей также ограничено на отрезке дороги Лахамула — Ушгули (100−186 км). Там же запрещено передвигаться автобусам вместимостью более 30 мест.

Остальной транспорт будет допущен на занесенные дороги в случае наличия на колесах противоскользящих цепей или двух ведущих мостов.