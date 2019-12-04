Самара, , 12:19 — REGNUM Неплательщики за воду в Самаре пополнят базу «Бюро кредитных историй». Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба коммунального предприятия «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы предприятия, «РКС-Самара» заключит договор с АО «Национальное бюро кредитных историй», поскольку нередки случаи того, что злостные неплательщики по коммунальным платежам берут кредиты на предметы роскоши, автомобили и жилье.

Таким образом, будет формироваться рейтинг заемщика и приниматься решение об отказе ему в выдаче кредита.

Отмечается, что раньше коммунальное предприятие заключало договоры напрямую с несколькими банками. Результатом явилось то, что десяткам неплательщиков за воду было отказано в кредитах. Такие абоненты были вынуждены закрывать долги перед «РКС-Самара».

По словам сотрудников предприятия, в настоящее время уже сформированы первые списки крупных должников. В ближайшее время они будут переданы в «Бюро». На 49 листах указаны 796 абонентов предприятия, долг каждого из которых составляет свыше 40 тысяч рублей. Общая сумма этих долгов составила более 41 миллиона рублей.