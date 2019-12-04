Владикавказ, , 12:16 — REGNUM Меценат из Северной Осетии подарил новую квартиру инвалиду-колясочнику из города Владикавказа. Мужчина проживал на пятом этаже дома, в котором не было лифта, и на протяжении десяти лет не мог покинуть свое жилище, пишет «Российская газета».

В 2009 году Аслан Гурциев попал в автомобильную аварию, и с тех пор прикован к инвалидной коляске. Его квартира находилась на пятом этаже, и самостоятельно спуститься у мужчины не было возможности. В результате он практически стал затворником.

Узнав об этой истории, один из местных бизнесменов решил помочь инвалиду и приобрел ему квартиру на первом этаже в новом микрорайоне. Кроме того, многоэтажка оснащена специальным подъемником и пандусами, что облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас Аслан может выехать на инвалидном кресле из квартиры, подкатить к электроподъемнику и спуститься на нем к выходу из дома.

«Мало того, что я был прикован к инвалидной коляске, так еще и из квартиры не выйти. За 10 лет я могу пересчитать по пальцам одной руки, когда выбирался на улицу. А теперь я к жизни вернулся, путешествовать начал!», — рассказал Гурциев.

История десятилетнего заточения получила широкую огласку. В итоге мэр Владикавказа Русланбек Икаев предложил принять программу переселения инвалидов-колясочников с верхних этажей на первые. Реализовывать ее городские власти планируют за счет внебюджетных средств, обязав застройщиков выделять для инвалидов часть квартир в новых домах на первых этажах в обмен на прежнее жилье.