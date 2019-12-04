Бени, Конго, , 12:14 — REGNUM Молодой человек и полицейский были убиты, а несколько других протестующих были ранены в ходе демонстрации против миротворческой миссии ООН в восточной части Демократической Республики Конго (ДР Конго). Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщение военного прокурора.

Демонстрации прошли 2 декабря в городе Бени, где местные жители обвиняли силы Миротворческой миссии ООН в ДР Конго (МООНСДРК) в неспособности защитить их от боевиков.

«Полицейский, предположительно, убил демонстранта, а демонстранты в ответ на это убили полицейского», — заявил военный прокурор Кумбу Нгома.

По его словам, еще 20 человек, 12 полицейских и восемь гражданских лиц, «были ранены в результате беспорядков».

Репортер AFP сообщил, что полиция неоднократно делала предупредительные выстрелы, пытаясь разогнать протест, в котором приняли участие несколько десятков молодых людей.

Начальник полиции Бени Жан-Феликс Казингуфу сказал, что полиция была вынуждена открыть огонь.

«Это были не просто демонстранты, которых нужно было разогнать, это были люди со злыми намерениями, которых абсолютно необходимо было остановить», — сказал он.

По информации журналистов агентства, восточные районы ДР Конго традиционно страдают от активности ополченцев, которые контролируют обширные участки территории и эксплуатируют полезные ископаемые региона.

По данным AFP, с 23 ноября в ходе демонстраций против МООНСДРК были убиты около 10 человек.