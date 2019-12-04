Волгоград, , 11:53 — REGNUM Более 1,2 тысячи человек приехали в 2019 году в Волгоградскую область. Это — участники программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Регион может предложить переселенцам более 35 тысяч рабочих вакансий, сообщили 4 декабря в пресс-службе администрации области.

В Волгоградскую область для постоянного проживания переехали соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Армении, Украины, Молдавии и других государств. По статистике, из числа прибывших в 2019 году, более 45% имеют высшее образование, 37% — среднее профессиональное и неполное высшее. На региональном рынке труда для жителей области и переселенцев есть более 35 тысяч вакансий, порядка 65% которых составляют рабочие профессии.

С момента запуска госпрограммы переселения соотечественников в 2012 году в Волгоградскую область из-за рубежа переехали более 16 тысяч человек. Чаще всего они выбирают для проживания города Волгоград, Волжский и Камышин.