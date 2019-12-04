Калуга, , 19:12 — REGNUM Калужская область становится «пилотной площадкой» проектов всероссийского отцовского сообщества. Об этом 3 декабря заявил на областном родительском собрании в Калуге руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопросы воспитания, детской психологии и профилактики бытового травматизма стали предметом разговора в калужском Доме правительства в рамках проекта «Региональный родительский университет». В беседе приняли участие родители, педагоги, психологи, медицинские работники, участники Советов отцов из Калужской, Липецкой, Московской, Тульской областей, Мордовии. Немалый интерес у собравшихся вызвала тема здорового образа жизни и опыт профилактики употребления несовершеннолетними табачных продуктов и курительных смесей.

По данной теме состоялся широкий обмен мнениями. Участники встречи наметили планы взаимодействия в решении проблемных вопросов.

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