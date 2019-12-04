Кампала, , 11:49 — REGNUM Полиция и службы безопасности Уганды начали регистрацию всех мотоциклистов и их транспортных средств по всей стране. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, одной из целей кампании стала необходимость снижения высокого уровня преступности с использованием мотоциклов, широко известных как «бода-бода».

При регистрации органы безопасности будут собирать биологические данные каждого владельца мотоцикла, в базу данных также внесут номерной знак мотоцикла, номера его шин и двигателя.

Глава криминальной разведки Уганды полковник Крис Серундзодзи Ддамулира подтвердил начало кампании по регистрации мотоциклов, которая, по его словам, поможет им собрать данные о каждом мотоцикле и мотоциклисте в стране.

«Было несколько инцидентов, когда водители бода-бода подвергались нападению преступников, также были случаи убийства водителей и угонов их мотоциклов. И мы даже не могли сказать, где они работали и кто их родственники. Но после регистрации мы сможем помочь мотоциклистам, когда их мотоциклы будут украдены, поскольку они будут в нашей базе данных», — сказал полковник Ддамулира.

Регистрация мотоциклов проводится в Уганде впервые, отметил он.

В соответствии с данными полиции, в прошлом году в стране было похищено по меньшей мере 5096 мотоциклов. Однако менее 5% пропавших мотоциклов были возвращены владельцам за тот же период.