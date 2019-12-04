Магас, , 12:11 — REGNUM Работы по улучшению водоснабжения в городах Магасе и Малгобеке планируется провести в Ингушетии в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Для этого из федерального бюджета будет выделено более 67 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе министерства строительства республики.

В столице республики планируется бурение и обустройство восьми артезианских скважин. Отмечается, что работа в этом направлении была начата в текущем году, общая стоимость проекта составляет 52 млн рублей. В Малгобеке в течение двух лет будет вестись строительство новых водопроводов, насосной станции и резервуаров.

По словам врио министра строительства Ингушетии Ильяса Манкиева, реализация проекта «Чистая вода» позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 95,5% населения республики. Кроме того, отметил Манкиев, сократятся потери воды в сетях и снизится число аварий в системах водоснабжения.

В ведомстве напомнили, что в текущем году в регионе реализуются пять мероприятия по улучшению водоснабжения — в Магасе и селах Даттых, Насыр-Корт и Инарки Малгобекского района. Все работы, за исключением скважин в столице, планируется завершить до конца года.

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