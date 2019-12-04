Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Частота авиарейсов между городами Финляндии и Казахстана будет увеличена до 14 рейсов в неделю, сообщает 4 декабря агентство «Казинформ».

Соответствующие договоренности были достигнуты 3 декабря между авиационными властями двух стран. Стороны договорились о запуске семи авиарейсов между Хельсинки и Нур-Султаном и семи рейсов между Хельсинки и Алма-Атой.

Кроме того, авиакомпаниям Бахрейна предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов без ограничений по частоте полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках режима «открытое небо» авиационные власти Казахстана активно приступили к расширению сотрудничества в сфере авиаперевозок. В частности договоренность о дополнительных рейсах достигнута с Польшей, Иорданией, Белоруссией и другими государствами.

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