Сеул, , 11:28 — REGNUM В 2018 года ожидаемая продолжительность жизни в Южной Корее составила 82,7 года, что соответствует показателю 2017 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, предполагаемая продолжительность жизни мальчиков, рожденных в 2018 году, составит 79,7 лет, а девочек — 85,7 лет.

По сравнению со средними показателями стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, ожидаемая продолжительность жизни корейских младенцев мужского пола больше на 1,7 года, женского пола — на 2,4 года.

Эксперты предполагают, что застой показателя связан с ростом уровня смертности среди пожилого населения.

В 2018 году наиболее вероятными причинами смерти считались: рак (20,7%), сердечно-сосудистые заболевания (11,8%), пневмония (10%), цереброваскулярные заболевания (7,9%).

Ожидаемая продолжительность жизни (показатель средней продолжительности предстоящей жизни) — важнейший интегральный демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения.