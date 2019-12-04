Джакарта, , 11:25 — REGNUM Эксперт в области международных отношений отметил, что стремительно растущие экономические условия Вьетнама могут обеспечить ему лидерство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году, сообщает Antara.

Алексиус Джемаду, профессор университета Пелита Харапан в Джакарте заявил, что Вьетнам уверен в рекордном экономическом росте АСЕАН.

«Вьетнам выглядит готовым сделать АСЕАН сплоченным экономическим субъектом и может быть наделен полномочиями в решении глобальных проблем», — заявил эксперт во время дискуссии в центре Хабиби в Джакарте.

Напомним, Всемирный банк зарегистрировал рост экономики Вьетнама за последние десять лет (2008−2018 годы) в пределах 7,1%.