Оренбург, , 11:24 — REGNUM В Сорочинске оренбургской области суд вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в покушение на убийство бывшей жены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, весной 2019 года 35-летний мужчина после конфликта с бывшей супругой умышленно сбил женщину, двигаясь на автомобиле со скоростью не менее 37,5 км/ч. С места преступления скрылся.

У пострадавшей зафиксировали вред здоровью средней тяжести — ссадины, разрыв связок коленного сустава, сотрясение головного мозга.

Свою вину мужчина не признал. После происшествия следственные органы в адрес начальника районного ОВД было внесено представление с требованием устранить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Выяснилось, что женщина неоднократно обращалась в полицию и заявляла о неправомерных действиях бывшего мужа. У бывших супругов имеется совместный маленький ребенок.

Мужчине назначено в виде лишения свободы на срок шести лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на один год. В законную силу приговор не вступил.

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