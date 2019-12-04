Москва, , 11:21 — REGNUM В России с начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 500 детей. Такие цифры привёл заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.

По его словам, большая часть из них была пассажирами участвовавших в ДТП машин.

«Если взять младенческую смертность, то за десять месяцев текущего года произошло 520 ДТП, в которых погибли 525 детей», — приводит ТАСС слова начальника Госавтоинспекции.

При этом Понарьин отметил снижение количества ДТП с участием детей. Для сравнения: в 2018 году на дорогах страны погибли 628 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин сделал неутешительные прогнозы о росте смертности на дорогах России. По его словам, согласно статистике, с начала 2019 года в России произошло 146 тыс. ДТП, в которых погибли более 15 тыс. человек, еще почти 160 тыс. человек получили ранения.