Омск, , 11:20 — REGNUM В Омске продолжаются работы по устранению последствий снегопада, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в мэрии.

За прошедшие сутки вывезено порядка 2 тысяч кубометров снега с проезжей части городских автомагистралей, остановок и скверов. Израсходовано 969,5 тонны песко-соляной смеси и 9,2 тонны биохимического реагента. Также проводится механизированное прометание проезжей части.

Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

В минувшие сутки на дороги города было выведено более 410 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад на Кубани оставил несколько районов без энергоснабжения.