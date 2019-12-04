Брянск, , 11:22 — REGNUM ООО «Магистраль» построит новый бассейн в Фокинском районе Брянска, сообщает пресс-служба городской администрации. С подрядчиком заключили муниципальный контракт. Стоимость работ составит 197,7 млн рублей.

Подрядчик был отобран по результатам электронных торгов. Новый бассейн появится за ДК железнодорожников в районе стадиона «Юность». Помимо 25-метрового бассейна в здании также разместится спортзал. Строительство бассейна должно завершится в декабре 2020 года, муниципальный контракт заключён на сумму 197,7 млн рублей.

К концу 2020 года в Брянске этот же подрядчик должен построить ещё один новый бассейн на ул. Нахимова в Бежицком районе.