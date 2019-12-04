Москва, , 11:16 — REGNUM 11 декабря в музыкальном театре «Геликон-опера» в Москве лучшим представителям туриндустрии вручат премию «Путеводная звезда». В этом году у премии юбилей: ее вручат 20-й раз, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На торжественной церемонии вручения награды будут присутствовать главы и высокопоставленные сотрудники лучших отелей, кафе и ресторанов, а также СМИ и организаторы культурно-досуговых и событийных мероприятий. Вести мероприятие будет популярный писатель и журналист Александр Цыпкин. Жюри, состоящее из 32 специалистов, выберет победителей в 15 разных номинациях, тематически объединенных на «Проживание», «Гастрономия», «Медиа» и «Комфорт и впечатления».

В трех номинациях победителей определят москвичи: они смогут проголосовать за кандидатов в таких номинациях, как «Лучшее — детям!», «Москва культурная» и «Москва фестивальная» на сайте «Активный гражданин».