Бордо, Франция, , 12:36 — REGNUM Французская студия Asobo планирует создать сиквел игры A Plague Tale: Innocence. Об этом 3 декабря сообщило издание Xbox Squad, ссылаясь на собственные источники.

Релиз игры может состояться в 2020 году. Сообщается, что игра выйдет на «новом поколении консолей»: PS5 и Xbox Scarlett.

Напомним, A Plague Tale: Innocence — это приключенческая игра, релиз которой состоялся 14 мая 2019 года. В ней геймерам предлагалось управлять действиями брата и сестры, которые пытаются выжить в стране, охваченной эпидемией чумы.

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