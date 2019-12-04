Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Американский режиссёр Джордан Вот-Робертс заявил, что предстоящая экранизация игры Metal Gear «переполнена причудами Хидео Кодзимы». Об этом она рассказал на своей странице в Twitter 4 декабря.

https://twitter.com/VogtRoberts/status/1201987278882557952

Режиссёр также отметил, что в фильме будет много «военного сюрреализма». Вот-Робертс продолжает работать над экранизацией и надеется в ближайшее время «встретить подходящего актёра».

Напомним, Metal Gear — это популярная серия видеоигр, разработанная японским геймдизайнером Хидео Кодзимой. Дата выхода экранизации от Джордана Вот-Робертса пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше анонсировали игру-симулятор папарацци