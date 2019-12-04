Москва, , 11:04 — REGNUM Москва не может бесконечно развивать автомобильную инфраструктуру, потому что «не резиновая», сообщил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в эфире «Вести FM».

«В городе на 12,5 млн жителей пять с лишним млн автомобилей. Вообще мы по автомобилизации обошли крупнейшие американские города. Это не хорошее первенство, этим не надо гордиться. С одной стороны, хорошо — люди стали хорошо жить. Но есть такое выражение: Москва-то не резиновая! Мы не можем строить бесконечное количество дорог», — сказал он.

По его словам, за последние годы в Москве добавилось людей несколько сотен тысяч, а автомобилей — больше миллиона.