Краков, Польша, , 12:23 — REGNUM Польская студия DRAGO entertainment анонсировала видеоигру-симулятор папарацци. Первый трейлер проекта появился на YouTube-канале разработчиков 3 декабря.

В Paparazzi Simulator игроки будут выслеживать различных звёзд и фотографировать их. По ходу игры можно будет «прокачивать» свою камеру, а также открывать новые места для слежки.

Дата релиза проекта пока не сообщается. Сейчас разработчики собирают нужную сумму денег на разработку игры при помощи краудфандинга.

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