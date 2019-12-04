Нур-Султан, , 10:52 — REGNUM Национальный банк Казахстана прорабатывает меморандум, который предусматривает запрет на выселение из жилья ипотечных заемщиков. Об этом написал премьер-министр республики Аскар Мамин в ответ на соответствующий депутатский запрос, сообщает 4 декабря агентство «Казинформ».

В рамках меморандума планируется принять все необходимые и возможные меры по поиску оптимальных путей исполнения заемщиком обязательств без выселения из жилья.

Мамин напомнил также, что действующее законодательство предусматривает запрет на выселение в отопительный сезон из единственного жилья лиц, которые относятся к социально уязвимой категории.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков заявил, что срок финансирования валютных ипотечных займов физических лиц в Казахстане, выданных до 1 января 2016 года, продлен до 31 декабря 2019 года.

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