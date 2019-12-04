Боровск, Калужская область, , 18:53 — REGNUM Боровский районный суд Калужской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, повредившего объект культурного наследия. Суд признал его виновным и назначил штраф в 700 тыс. рублей. Кроме того, судом принято решение о взыскании с осужденного в доход федерального бюджета процессуальных издержек на сумму 299 тыс. рублей. Об этом 4 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Искрина Лепёхина.

Осужденный, являясь собственником дома № 20 на площади Ленина в Боровске, зная о том, что данный дом является частью выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль площади Ленина XVIII—XIX веков», в мае 2017 года снёс его. Свою вину в совершении преступления он не признал.

«Вместе с тем определением Арбитражного суда Калужской области вступившим в законную силу утверждено мировое соглашение, заключенное между осужденным и Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области, согласно которому осужденный обязуется воссоздать здание. Одновременно в соответствии со ст. 78 УК РФ осужденный освобожден от наказания в связи с истечением срока давности», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, в октябре 2018 года в калужском Боровске начался массовый снос зданий XVIII—XIX веков. Буквально за несколько дней тяжёлая техника разрушила три дома, однако после активного протеста горожан работы удалось приостановить. В список ветхих домов попало порядка 20 исторических зданий. Снос домов был приостановлен до мая 2019 года. Защитники исторического облика города активно ищут инвесторов для сохранения старинных зданий. Планируется забирать их в некоммерческие организации для создания музеев, мини-гостиниц, домов художников. В декабре 2018 года в Боровске ввели мораторий на снос исторических зданий, который продлится до получения документа Министерства культуры России о специальном статусе исторического поселения.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьба старинных домов в историческом центре Боровска: фоторепортаж