Амстердам, , 12:19 — REGNUM Компания Electronic Arts удалила карточку нидерландского футболиста Марко ван Бастена из режима Ultimate Team в игре FIFA. Об этом 3 декабря сообщило издание Daily Star.

https://twitter.com/DailyStar_Sport/status/1202001818177490944

Как оказалось, ван Бастен в шутку произнес нацистское приветствие во время интервью с немецким журналистом. В ответ на это руководство EA решило применить временные санкции к популярному футболисту.

Напомним, Ultimate Team — это самый популярный режим в серии футбольных симуляторов FIFA. В нём игроки могут собрать собственную команду из любимых футболистов.

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