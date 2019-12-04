Москва, , 10:41 — REGNUM Более половины жителей России (54%) отмечают, что отношение к инвалидам в обществе улучшается (в 2010 году — 26%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главные проблемы инвалидов — перемещение по городу (36%), сложности с выходом из дома (30%), обеспечение лекарствами (26%), недостаточный размер пособий (26%) и трудоустройство (24%).

По мнению 20% опрошенных, государство уделяет достаточно внимания людям с ограниченными возможностями здоровья, 26% — слишком мало. 47% считают, что внимания со стороны государства недостаточно.

Опрос проведён 30 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года общая численность инвалидов в России (по данным Росстата) составила около 12 млн человек.

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