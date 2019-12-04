Благовещенск, , 10:47 — REGNUM Два гражданина Эфиопии, задержанные на российско-китайской границе в Приамурье, помещены под стражу на один месяц и 25 дней. Такое решение вынес городской суд Благовещенска, сообщает 4 декабря пресс-служба суда.

Отмечается, что ни защитники, ни обвиняемые не возражали против ареста. Иностранцы останутся под стражей до 28 января 2020 года.

Двое мужчин 1997 года рождения ранее не были судимы. У них не было документов, дающих право въезда и проживания в РФ. В отношении иностранных граждан возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Как сообщало ИА REGNUM, замерзших иностранцев пограничники задержали в районе Благовещенска 17 ноября. Они пришли пешком из Китая по льду реки Верхний Амур. Эфиопы получили обморожения, им оказали медицинскую помощь.

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