Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM Исполнитель работ по реконструкции сквера за Оперным театром будет оштрафован за нарушение сроков. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявили агентству в пресс-службе мэрии, муниципальная комиссия уже сегодня приедет на объект и составит соответствующий акт. За каждый день просрочки компании-подрядчику — ООО «Новэкс» — начислят пени.

Исполнитель, заметили в горадминистрации, так и не уведомил заказчика о завершении работ в сквере.

«Подрядчику будет дан разумный срок на устранение замечаний», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция сквера за Оперным театром должна была закончиться к 3 декабря 2019 года. Однако до сих пор работы не доведены до конца.

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