Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Сотрудники полиции временно конфисковали автомобиль VOLVO Xc90, владелец которого 98 раз нарушил правила дорожного движения на общую сумму 6,065 млн тенге ($15,7 тыс.), сообщили 4 декабря в департаменте полиции Нур-Султана.

Отмечается, что полицейские также задержали автомобиль LEXUS LX 570, который был замечен в нарушении правил дорожного движения лишь 49 раз. Общий размер штрафа автовладельца составляет 2,4 млн тенге ($6,2 тыс.). Оба автомобиля отправлены на штрафную стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года исполнительные органы в Павлодарской области Казахстана арестовали автомобили нескольких злостных неплательщиков алиментов.

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