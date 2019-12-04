Амстердам, , 10:30 — REGNUM Голландские школьники в последние годы теряют навыки чтения, а также получают меньше удовольствия от чтения. Об этом следует из исследования, проведённого в государствах-членах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании приняли участие около 5.000 голландских школьников.

В 2018 г. у голландских школьников оказалось больше сложностей с пониманием текстов, чем в 2015 г. Отстают они в этом отношении и от своих сверстников в других странах. У приблизительно четверти голландских школьников навыки чтения настолько неудовлетворительны, что это мешает их функционированию в обществе.

Около половины школьников в Голландии считает чтение пустой тратой времени. 60% читает только по заданию или если требуется найти информацию.