Грозный, , 10:51 — REGNUM Служба аварийных комиссаров ООО «Союз чеченских автомобилистов» начала функционировать в городе Грозном. Организация будет оказывать психологическую и юридическую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пишет ИА «Грозный-информ».

Пока служба работает в тестовом режиме, но уже с 9 декабря планируется развернуть ее деятельность в полную силу, причем не только в Грозном, но и по всей республике.

«Наша служба будет выезжать на самые проблемные участки дорог, где чаще всего происходят ДТП, оказывать психологическую помощь и консультировать, как правильно подготовить документацию для предъявления в страховую компанию», — рассказал гендиректор союза чеченских автомобилистов Сайд-Мансур Сайд-Ахмадов.

По его словам, в настоящее время в организацию входит 21 аварийный комиссар, в распоряжении которых десять патрульных машин.