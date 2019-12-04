Монтрёй, Франция, , 12:13 — REGNUM В игре Rainbow Six Siege появятся два новых оперативника: Вамай и Кали. Об этом представители компании Ubisoft сообщили в ролике на своём YouTube-канале 3 декабря.

Новых оперативников в игру добавит обновление Shifting Tides. Сообщается, что Вамай принадлежит к классу «защитник», а Кали — «штурмотряд».

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер. В нём две команды игроков (защитники и штурмотряд) соревнуются в выполнении различных задач.

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