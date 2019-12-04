Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Разработчики из Bungie анонсировали новый сезон для игры Destiny 2 под названием «Рассвет». Первый трейлер события появился на YouTube-канале destinygame 3 декабря.

В «Рассвете» игроков ожидает новая сюжетная линия, посвящённая путешествиям во времени. Сезон стартует 10 декабря 2019 года и продлится до 9 марта 2020 года.

Напомним, Destiny 2 — это сюжетный многопользовательский научно-фантастический шутер. Релиз игры состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Проклятое наследие»: в Dead by Daylight появился кровожадный демон-самурай