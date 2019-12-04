Монреаль, Канада, , 12:09 — REGNUM Создатели многопользовательской хоррор-игры Dead by Daylight анонсировали новое дополнение для своего проекта под названием Cursed Legacy («Проклятое наследие»). Ролик с демонстрацией нового контента появился 3 декабря на YouTube-канале игры.

Дополнение добавит в игру нового маньяка — кровожадного демона-самурая по имени Они. Он питается каплями крови раненых выживших, что позволяет усилить способности персонажа.

Напомним, в Dead by Daylight команда выживших противостоит могущественному маньяку. Задача людей — активировать пять генераторов и сбежать, задача убийцы — поймать всех беглецов.

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