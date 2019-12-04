Махачкала, , 10:50 — REGNUM Трое разыскиваемых воспитанников интерната для детей-инвалидов «Забота» в Махачкале найдены живыми. Пока их искали работники учреждения и сотрудники правоохранительных органов, дети прятались на чердаке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по Дагестану.

«Разыскиваемые дети найдены. Они спрятались на чердаке. По какой причине они так поступили, не озвучивается, но самое главное, что их жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что трое воспитанников дома-интерната — ребята 2000, 2002 и 2004 годов рождения — вечером 3 декабря, примерно в 17:00, ушли из учреждения в неизвестном направлении и пропали. После неудачной попытки собственными силами установить их местонахождения администрация учреждения обратилась в полицию.

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